В Грузии заявили, что оппозиция получит "должный ответ", если устроит беспорядок

7 дек. 18:46

Мы не позволим устроить в Грузии беспорядок - пусть ни у кого не будет иллюзий по этому поводу, сообщил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

"Партия войны, эта деградировавшая партия, сформированная из лидеров предателей, находится в очень тяжелом положении. Я еще раз хочу это зафиксировать. Неинтересно, что они скажут. Никому в Грузии не удастся устроить никакой беспорядок. Потому что все получат должный ответ", - цитирует его Sputnik Грузия.

Как отметил глава правительства, оппозиция использовала "последнюю карту", когда привезла Саакашвили и "позволила ему совершить эту глупость".

"Мы увидели, как все это закончилось - полным фиаско. Пусть ни у кого не будет иллюзий. Этой партии войны, этим лузерам, мы не позволим устроить беспорядок в нашей стране", - сказал он.

Гарибашвили подчеркнул, что Грузия нуждается в мире, стабильности, двухзначном экономическом росте, увеличении числа рабочих мест, благополучии, развитии. "Это должно быть нашей главной задачей", - заключил премьер.

Ранее один из руководителей крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили заявил о готовности оппозиции перехода к радикальным действиям, если не будет принято объективное решение в связи с отсрочкой наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.