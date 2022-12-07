Следователь: Саакашвили отказался сдавать кровь

7 дек. 18:35

Осужденный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался сдавать кровь для следственных действий, сообщил следователь Специальной следственной службы Василий Какашвили.

Глава центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани ранее заявила, что "Как он разъяснил причину отказа, он не хочет сдавать образцы из-за проблем со здоровьем", - цитирует Какашвили Sputnik Грузия.

Впрочем, пояснил следователь, речь не идет об окончательном отказе: следственные действия пройдут, но в другие дни.

Какашвили добавил, что экспертиза пройдет в бюро имени Самхараули, так как ранее Национальное бюро экспертизы сочло целесообразным получение дополнительных образцов.