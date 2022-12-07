Новый виток сотрудничества России и Азербайджана

С тех пор как 26 ноября Владимир Путин и Ильхам Алиев провели последний по времени телефонный разговор, в информационном поле почти ежедневно появляются новые сообщения о расширении сотрудничества между Россией и Азербайджаном в различных областях.

Сразу после XI Российско-азербайджанского межрегионального форума, который открылся 17 ноября, в Баку потянулись делегации из регионов РФ. Высокие гости из России и до этого приезжали в азербайджанскую столицу каждую неделю, теперь счет пошел на дни. Первым из глав российских регионов в Баку приехал президент Татарстана Рустам Минниханов, который на встрече с Ильхамом Алиевым 29 ноября обсудил развитие связей Татарстана с АР.

5 декабря глава Азербайджана принимал в Баку помощника президента России Игоря Левитина для обсуждения транспортных, транзитных, логистических вопросов в двусторонней и региональной плоскости, в том числе связанных с расширением возможностей транспортного коридора "Север-Юг" и Зангезурского коридора.

6 декабря в Баку приехал глава Дагестана Сергей Меликов, который провел переговоры как с президентом Азербайджана, так и с премьер-министром Али Асадовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым. С последним Меликов обсудил расширение товарооборота между Дагестаном и АР, развитие МТК "Север-Юг", взаимодействие в областях АПК и туризма, реализации инвестпроектов и сотрудничество в сфере культуры. Ильхам Алиев подчеркнул во время переговоров, что визит Сергея Меликова поспособствует укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном по конкретным направлениям.

7 декабря Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Причем, как сообщил губернатор, в целях укрепления дружественных отношений было предложено провести совместный азербайджано-астраханский молодежный форум. А в ближайшее время в Апшеронском районе Азербайджана пройдут Дни культуры Астраханской области.

От Новгородской области 7 декабря в Баку для обсуждения вопросов экономического и торгового сотрудничества приехала делегация деловых кругов, возглавляемая заместителем директора регионального Центра поддержки экспорта Дарьей Янвельдт.

Кроме того, Россия ведет с Азербайджаном плотный диалог по Карабаху, не только по восстановлению освобожденных территорий, но и по расследованию фактов незаконной эксплуатации полезных ископаемых на территории Азербайджана. Руководство российского миротворческого контингента сегодня заверило азербайджанскую мониторинговую группу, что хищение полезных ископаемых армянскими гражданами и связанными с ними иностранными компаниями на территории Азербайджана будет запрещено. Также командующий временно размещенным миротворческим контингентом РФ в Карабахе Андрей Волков позавчера сообщил о договоренности России и Азербайджана установить таможню на въезде на Лачинскую дорогу.

Что касается сферы культуры, то на днях в Баку прошли заседание российско-азербайджанского диалога деятелей культуры и российско-азербайджанский библиотечный форум.

Москва, в свою очередь, принимает чиновников из Азербайджана. 5 декабря в российской столице прошла встреча глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова, который приветствовал участие российских компаний в восстановлении освобожденных земель, отметив многочисленные миссии и визиты бизнес-представителей РФ на эти территории. Главы внешнеполитических ведомств обсуждали использование в АР российской системы "Мир" и проект "Север-Юг", а также весь спектр вопросов армяно-азербайджанского урегулирования в русле трехсторонних документов, подписанных президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении. Одним из итогов визита Байрамова в Москву стало подписание министрами плана консультаций между МИД России и Азербайджана на 2023-2024 годы.

6 декабря в Москве прошло 11-е заседание трехсторонней Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении Алексея Оверчука, Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна, которые говорили о развитии железнодорожного сообщения и организации перевозок в регионе.

В середине ноября министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на пленарном заседании Российско-Азербайджанского межрегионального форума, сообщил, что компании из более 70 российских регионов развивают сотрудничество с Азербайджаном на постоянной основе. По итогам прошлого года взаимный товарооборот вырос на 16% и составил $3,4 млрд, а на данный момент торговый оборот между Россией и Азербайджаном уже превысил $3 млрд и к концу года, как сообщил на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, может превысить $4 млрд.