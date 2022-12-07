Узбекистан избавится от слова "инвалид"

7 дек. 18:30

Круглый стол, посвященный основным нормам, предусмотренным в проекте конституционного закона Узбекистана "О внесении изменений и дополнений в Конституцию" прошел в узбекском посольстве в России.

Как сообщает Sputnik Узбекистан, поправки могут заменить слово "инвалид" на формулировку "лица с ограниченными возможностями". По словам советника по политическим вопросам посольства Закира Заитова, изменение станет основой для коренных преобразований в сфере поддержки лиц с особыми потребностями.

"То, что вместо слова "инвалид" используется "лица с ограниченными возможностями", то это уже значит, что вносятся коренные изменения в саму Конституцию. Я думаю, что если в Конституции будет прописано одно наименование, то и все остальные будут этим руководствоваться", - сказал он.