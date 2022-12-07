Экспорт Астраханской области вырос в 42 раза благодаря Азербайджану

7 дек. 18:22

Первые позиции в экспорте из Астраханской области в Азербайджан заняли начавшиеся в этом году поставки минерального топлива, благодаря которым экспортные показатели региона выросли в 42 раза. Такое сообщение распространила пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина по итогам его визита в Баку.

Ранее сегодня в столице Азербайджана прошла рабочая встреча Игоря Бабушкина и президента Ильхама Алиева, где рассматривались ключевые вопросы взаимодействия и перспективы дальнейшего развития связей.

"Игорь Бабушкин отметил, что договоренности, достигнутые ранее, планомерно реализуются. Так, стороны продолжают наращивать торговый оборот. Помимо традиционных экспортных позиций в виде рыбы, соли, продукции судостроения, начались поставки на рынок Азербайджана новых товаров - злаков и муки, мебели и электрооборудования. В этом году впервые начались поставки минерального топлива, которые заняли лидирующую позицию в астраханском экспорте. В результате он вырос в 42 раза", - отметили в пресс-службе.

Существенно вырос ассортимент импорта из Азербайджана: помимо сельхозпродукции и труб для бурения, в область ввозится оборудование, в том числе электрические машины.

Активно работает и открывшийся год назад Астраханский деловой центр в Баку, здесь организуются мероприятия с участием российского и азербайджанского бизнеса.

Астраханский губернатор рассказал Ильхаму Алиеву о развитии связей с Абшеронским районом Азербайджана, основанных на контактах в сфере сельского хозяйства.

Во время визита делегации астраханские и апшеронские аграрии примут участие в совместной конференции, посвященной АПК, обменяются опытом в рыбоводстве, животноводстве и растениеводстве.

Ильхам Алиев поддержал взаимное стремление к сотрудничеству, указав на широкие возможности, которые открываются для бизнеса в этом направлении.