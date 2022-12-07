Определены худшие ведомства Дагестана по освоению денег

7 дек. 18:12

Минстрой, архитектуры и ЖКХ Дагестана признано региональным ведомством с самой крупной суммой неиспользованных бюджетных средств на начало декабря, сообщил первый вице-премьер республики Руслан Алиев.

По итогам 11 месяцев министерство не освоило 4,9 млрд рублей. В список аутсайдеров также вошли Минобрнауки и министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана – 1, 2 млрд рублей и 433 млн рублей соответственно.

По словам Алиева, на начало декабря расходы бюджета республики на 2022 год исполнены на 82% - на 3% выше уровня 2021 года. За оставшийся месяц органы власти должны исполнить более чем 40,9 млрд рублей, или почти 18% объема расходов.

Первый вице-премьер добавил, что 7,7 млрд рублей числятся как остатки средств на счетах городов и районов. Наиболее крупные суммы неиспользованных средств у Дербента – 3,3 млрд рублей, Махачкалы – 760 млн рублей, Хасавюрта – 158 млн рублей.