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Власти Грузии обсудили с бизнесом расширение порта Поти для Срединного коридора

Власти Грузии обсудили с бизнесом расширение порта Поти для Срединного коридора

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с генеральным директором портового оператора APM Terminals, на ней рассматривалось возможное расширение порта в черноморском городе Поти. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Грузии.

"Стороны обсудили потенциал порта Поти и возросший интерес в направлении Срединного коридора. Был отмечен тот факт, что на фоне растущего грузопотока в порту Поти развитие современной инфраструктуры приобретает особенное значение", - говорится в релизе.

Представители APM Terminals заявили о готовности к большим инвестициям и модернизации уже существующей инфраструктуры.

Стороны поговорили и о возможном в дальнейшем расширении порта Поти.

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