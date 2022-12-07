Узбекистан не будет покупать газ через "какой-то союз"

7 дек. 17:46

Глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил об отсутствии у страны планов ведения переговоров о поставках энергоресурсов "через какой-то союз или альянс".

"Для покрытия спроса, обеспечения внутреннего потребления и решения проблемы на сегодняшний день мы ведем переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз", - цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что Ташкент закупает энергоносители, исходя из национальных интересов. При этом министр не озвучил страны, с которыми Узбекистан ведет переговоры.