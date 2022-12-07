Казахстан откроет новые рейсы в Баку

7 дек. 17:31

В следующем году число рейсов из Астаны в Баку будет увеличено, сообщает пресс-служба Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Ожидается открытие рейсов из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Нячанг с 25 декабря, из Астаны в Баку, из Шымкента в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года", - сказано в сообщении.

Также авиаперевозчики Казахстана откроют рейсы из Астаны и Шымкента в Карачи. Также намерено увеличить число полетов в Индию, Китай, Великобританию.