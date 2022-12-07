Российско-турецкие консультации стартуют завтра в Стамбуле

7 дек. 17:39

В Стамбуле 8-9 декабря пройдут политические консультации между российской и турецкой делегациями по региональным вопросам, об этом сообщает МИД Турции.

Делегацию из РФ возглавит заместителем министра иностранных дел Сергей Вершинин, Турции - замглавы МИД Седат Онал.

На консультациях будет рассмотрена зерновая сделка, а также региональные вопросы, такие как ситуация в Сирии, Ливии и Палестине, передает Daily Sabah.

Рано утром сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал предстоящую встречу, заявив, что взаимодействие между Москвой и Анкарой продолжается, ведется обмен мнениями не только по Украине, но и по другим региональным вопросам.