Духовный лидер Ирана призвал вернуться к революционной культуре

7 дек. 17:26

Иранский верховный руководитель аятолла Али Хаменеи заявил о необходимости ликвидации недостатков в культурной сфере, сообщает агентство IRNA.

Он отметил, что Исламская революция в Иране в 1979 году изменила различные устои и неверные представления, доминировавшие в умах людей. "Со временем различные факторы подтачивают живой революционный дух, и к этому необходимо отнестись серьезно, чтобы неверные ложные представления не начали снова доминировать", - добавил Хаменеи.

Духовный лидер подчеркнул, что распространенное до Революции в обществе представление "мы не можем" поменялось на "мы можем", имея в виду ориентированность на импорт западных технологий и их продуктов при предшествующем режиме шаха Пехлеви. По его словам, это придало раскрытие творческого потенциала молодежи и привело к осуществлению крупных проектов.

"Превалирующая в обществе культура "западничества" превратилась в культуру "противостояния Западу". Культура "эгоизма и славы" в сфере личной жизни сменилась культурой "жертвенности и бескорыстия", - заявил он.

Также аятолла считает, что правильная культурная инженерия является фундаментальной задачей для реформирования культурной структуры

"Постоянная бдительность, точное знание культурных недостатков в таких областях, как общество, политика, семья, образ жизни, а также усилия по поиску научных решений для устранения недостатков, предложения и продвижение правильных культурных заявлений являются одними из наиболее важных требований к культурному проектированию страны" – сказал Хаменеи.

Кроме того, он сообщил о необходимости научного прогресса. "Университеты, научные и исследовательские центры должны сделать научный прогресс своим главным приоритетом", - заключил духовный лидер.