Конференция об Азербайджане как торговом хабе в Срединном коридоре пройдет в Балтиморе

7 дек. 17:10

Торговая палата США-Азербайджан (USACC) и Миссия Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане проведут мероприятие под названием "Срединный коридор: Соединение экономик посредством портов и воздушных грузовых перевозок".

Как сообщается на сайте некоммерческой организации Cultivating New Frontiers in Agriculture, оно пройдет 12 декабря во Всемирном торговом центре в Балтиморе.

Напомним, Срединный коридор - это развивающийся транзитный маршрут, соединяющий экономики стран Центральной Азии с Южным Кавказом и далее с Восточной Европой.