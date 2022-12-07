В Казахстане рассказали о масштабе затора в проливах Босфор и Дарданеллы

7 дек. 15:54

На данный момент срок ожидания для танкеров, перевозящих нефть, в проливах Босфор и Дарданеллы составляет шесть суток. Об этом сообщили в министерстве энергетики Казахстана.

"Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что после вступления в силу потолка цен на российскую нефть Турция перестала пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы танкеров. В результате образовавшегося затора скопились около 20 судов.