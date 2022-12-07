В Тбилиси проходит фестиваль "Новогодние музыкальные встречи"

7 дек. 16:36

Юбилейный, 25-й по счету, международный фестиваль "Новогодние музыкальные встречи" открылся в Тбилиси.

В рамках первого дня пройдет концерт джаз-квартета "Vulcanized", в который входят Хорхе Вистел (Куба), Майкл Вистел (Куба), Франсуа Мутен (Франция) и Флориан Арбенс (Швейцария).

«На концерте в честь 75-летия грузинской пианистки Мананы Доиджашвили выступят музыканты Ирма Гигани, Саломе Джикия, Давид Аладашвили, Государственный симфонический оркестр Грузии имени Евгения Микеладзе, а также дирижер - Сосо Джугашвили», - пишет Sputnik Грузия.

Уточняется, что на фестивале также выступят такие артисты, как австрийская пианистка Елизавета Леонская, меццо-сопрано Наталья Кутателадзе, баритон из Словакии Далибор Йенис и другие.

Фестиваль завершится завершится 25 декабря.