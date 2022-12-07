В Армению придут семена со Ставрополья

7 дек. 16:17

Поставщики Ставропольского края намерены экспортировать семена пшеницы и бобовых культур в Армению.

Планируется, что первые партии будут отправлены уже в следующем году. «На В2В-встречах обсуждались вопросы поставок ставропольской продукции. По их итогам получены двусторонние договоренности об экспорте в Армению ставропольских семян. Первые поставки семян пшеницы и бобовых культур должны состояться уже в будущем году», - сообщил глава регионального Минэкономразвития Денис Полюбин.

«Будем расширять сотрудничество с республикой, увеличивая ассортимент поставляемой продукции – как продовольственной группы, так и промышленных товаров», - заверил он.