Турция ожидает скорейшего завершения сделки по продаже F-16

7 дек. 16:08

Исключение из проекта оборонного бюджета США положений, содержащих ограничения на продажу Турции истребителей F-16, это позитивное событие. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, в Анкаре ожидают скорейшего завершения этой сделки. "Это позитивный шаг. Ожидаем скорейшего завершения процесса", - подчеркнул министр.

Далее Чавушоглу отметил, что вопрос продажи Турции американских самолетов обсуждался сторонами на уровне рабочих групп, а также во время личной встречи президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена на саммите "двадцатки" на Бали.