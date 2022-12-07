В Москве построят 400-метровый офисный небоскреб

7 дек. 15:21

В "Москва-Сити" появится небоскреб высотой почти 400 метров. Проект строительства бизнес-центра одобрил Архитектурный совет Москвы, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Поздравляю авторский коллектив. Полезные комментарии, которые мы услышали, я надеюсь, в проекте мы тоже как-то поищем их отражение на дальнейших этапах работы, будем с заказчиком контактировать", - сказал он.

В свою очередь, руководитель бюро SPEECH, разработавшего проект, Сергей Чобан рассказал, что башня имеет динамичное сложное развитие. "В этом плане прослеживается традиция московских небоскребов, где массивный многоступенчатый объем утончается к верху и с каждой точки раскрывается по-разному. Это башня-город, эволюционирующий ввысь", - цитирует архитектора ТАСС.

Новый небоскреб будет построен возле моста "Багратион". В 80-этажной башне будет располагаться многофункциональный комплекс с торговыми объектами, офисами, фитнес-центрами, кафе. Его площадь составит 196 тыс кв метров. Башня станет одной из самых высоких в Москве.