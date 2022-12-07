"Россия и Иран должны использовать возможности санкционного режима"

7 дек. 15:16

Россия и Иран должны использовать те возможности, которые открывает перед ними санкционный режим стран Запада, заявил председатель комиссии иранского Меджлиса (парламент) по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде.

"На мой взгляд, и Россия, и Иран должны использовать возможности, которые дают нам санкции [западных стран], для укрепления собственного общества и совсем не обращать внимание на гнев американцев, продолжая идти своим путем", - сказал он.

По его словам, Иран стремится осознать свое место в новом миропорядке, а также понять, какое положение в нем займут союзники исламской республики.