Лавров: Россия все еще готова к работе с Западом на ближневосточном направлении

7 дек. 14:41

Россия, как и прежде, готова работать с Западом на ближневосточном направлении. Об этом на форуме "Примаковские чтения" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы по-прежнему готовы работать с Западом на ближневосточном направлении. Не мы заморозили квартет посредников (Россия, США, Евросоюз, ООН), который занимался с одобрения Совета Безопасности [ООН] в качестве единственного легитимного посреднического органа палестино-израильским урегулированием", - цитирует его ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США хотят заниматься данным вопросом сами.