В Дохе разбирают один из стадионов ЧМ по футболу

7 дек. 14:38

Работы по демонтажу арены "Стадион-974", на котором проходили матчи чемпионата мира по футболу, начались в Дохе, передает корреспондент ТАСС с места событий.

По его словам, стадион, составленный из грузовых контейнеров, принял семь матчей чемпионата мира.

В настоящее время ведется демонтаж конструкций, окружающих стадион. Кроме того, рабочие начали снимать плакаты с логотипами турнира по периметру стадиона. «Болельщики приезжают к арене, чтобы успеть сфотографироваться на ее фоне до того, как она будет полностью разобрана»,- сообщает корреспондент информагентства.