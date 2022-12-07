В Дагестане заработает сервисный центр Минского тракторного завода

7 дек. 14:33

Минский тракторный завод планирует открыть собственный сервисный центр на территории Дагестана, информирует пресс-служба правительства республики. Уточняется, что сейчас в Дагестане находится делегация от белорусского предприятия.

«Для проработки вопроса открытия ремонтного центра в Дагестан прибыли представители ОАО "Минский тракторный завод». Спросом пользуются колесные тракторы мощностью 82 л/с, которые составляют основу тракторного парка сельского хозяйства Республики Дагестан, это около 70%, а также почвообрабатывающая и посевная техника, техника для внесения удобрений и защиты растений, кормозаготовительная техника (в том числе кормоуборочные комбайны «КСК»), зерноуборочные комбайны, прицепы тракторные и погрузчики", - говорится в сообщении.

Планируется, что специалисты белорусского предприятия посетят ряд промышленных предприятий, ознакомятся с парком техники, побывают на полях агрофирмы «Татляр», АО «им. Наримана Алиева».