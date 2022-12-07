ЕС просит ВТО разрешить торговые споры с Китаем

7 дек. 14:13

Европейский союз попросил Всемирную торговую организацию (ВТО) сформировать панели арбитров для разрешения двух споров с Китаем. Об этом сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

Одно из дел касается торговых ограничений, которые Китай ввел в декабре 2021 года в отношении литовского экспорта и экспорта ЕС, содержащего литовские компоненты. Еще одно дело связано с тем, что Китай с августа 2020 года препятствует компаниям с патентами на высокие технологии защищать свои права в некитайских судах, в том числе в судах ЕС.

"Сегодня ЕС запросил создание групп во Всемирной торговой организации для рассмотрения двух текущих торговых споров с Китаем", - сказано в заявлении.



В ЕК отметили, что в обоих случаях китайские меры наносят большой ущерб европейскому бизнесу, передает РИА Новости.