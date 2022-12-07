Врач: в Грузии циркулируют сразу три инфекции

7 дек. 14:08

В медицине появился новый термин – триплдемия, который означает циркуляцию сразу трех инфекций одновременно, сообщил медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили в Тбилиси Иване Чхаидзе.

По его словам, это грипп, коронавирус и респираторно-синцитиальный вирус.

Врач отметил, что триплдемия встречается не только в Грузии, но и во многих странах мира, но есть и отличия – в частности, в случае подтипа "Омикрона" коронавируса, который распространен сейчас в Грузии, высокая температура не характерна, и она колеблется от 37,5 до 38 градусов.

В случае же гриппа температура поднимается выше 38, есть слабость, головная боль и кашель. По словам Чхаидзе, грипп протекает гораздо тяжелее, чем коронавирус, передает Sputnik Грузия.