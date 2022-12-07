Кремль: мы готовы устроить новую встречу лидеров Азербайджана и Армении

7 дек. 13:45

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что российские власти готовы приложить все усилия для проведения на своей территории встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"РФ готова оказать все необходимое содействие для проведения на своей территории встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - сказал он.

Говоря о неформальном саммите СНГ, который может пройти в Санкт-Петербурге в конце года, он отметил, что идеи по проведению такой предновогодней встречи есть. "Когда будут финализированы все договоренности, мы сделаем соответствующее объявление", - заключил представитель официальной Москвы.