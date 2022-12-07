Российские миротворцы обязались защитить недра Азербайджана в Карабахе 

7 дек. 13:49

Сегодня в Ходжалы, где расположен штаб российских миротворцев, временно размещенных в Карабахском экономическом районе Азербайджана, прибыла мониторинговая группа Минэкологии АР, Госслужбы по вопросам имущества при Минэкономики АР и ЗАО AzerGold. Группа провела переговоры с руководством российского миротворческого контингента по вопросам контроля за сохранностью азербайджанских недр, после чего вернулась в Шушу.



Встреча продолжила начатую 3 декабря работу по созданию дорожной карты защиты природных ресурсов Азербайджана от их незаконной добычи гражданами Армении в зоне временного размещения российских миротворцев. Как и тогда, диалог велся напрямую с командующим РМК, генерал-майором Андреем Волковым. По данным азербайджанских СМИ, данные преступления в отношении азербайджанского имущества – полезных ископаемых на территории Азербайджанской Республики – будут запрещены. Об этом мониторинговую группу заверило руководство РМК.



Контакты с российскими миротворцами потребовались в связи с тем, что в зоне их временного размещения были выявлены свидетельства тайного хищения полезных ископаемых армянскими гражданами и связанными с ними иностранными компаниями.



Не секрет, что в десятилетия оккупации 20% территорий Азербайджана природные ресурсы Карабаха и Восточного Зангезура систематически расхищались Арменией и зарубежными горнодобывающими предприятиями. Благодаря победе Азербайджана в Карабахской войне подавляющая часть незаконной добычи была пресечена.