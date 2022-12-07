7 дек. 13:47

В многофункциональном арт-центре Fabrika 24 и 25 декабря в Тбилиси пройдет рождественская ярмарка, на которой будут представлены грузинские бренды и стартапы.

"Вот и настала волшебная пора года, когда одинаково радуются и взрослые, и дети. Мы традиционно ждем вас на Рождественской ярмарке "Фабрики", где будет большой праздник", – говорится в сообщении организаторов мероприятии.

Также на выставки можно будет купить изделия ручной работы, новогодние декорации и аксессуары, лакомства, напитки, подарки, сувениры и многое другое.

Ярмарка будет работать с 12:00 до 19:30. Вход свободный.