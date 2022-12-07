На Ставрополье вырастет площадь суперинтенсивных садов

7 дек. 13:13

Площадь суперинтенсивных садов в Ставропольском крае достигла 260 га, сообщили участники проекта "Объясняем. Ставропольский край".

Уточняется, что за пять лет показатель увеличился в 26 раз. "Площадь суперинтенсивных садов на Ставрополье за пять лет выросла в 26 раз. Сейчас суперинтенсивные сады в крае растут на 260 га земли. <…> Сравнение урожайности с одного гектара: обычные сады - 6-7 тонн, интенсивные сады - 25 тонн, суперинтенсивные сады - 46,5 тонн", - говорится в сообщении.

Сады суперинтенсивного типа отличаются более плотной посадкой деревьев и применением современных технологических решений.