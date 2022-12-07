Лавров: Россия перепрофилирует внешнюю политику и экономику на Восток

7 дек. 13:10

В декабре состоится совместная коллегия МИД и Минэкономразвития России по переориентированию внешней деятельности страны на Восток.

"Мы переводим людей с западных направлений на восточное направление, на азиатское. Конечно, СНГ имеет приоритет, Африка и Латинская Америка… До конца декабря мы проведем совместное заседание коллегии МИДа и министерства экономического развития ровно по вопросам, которые касаются перепрофилирования наших внешне-экономических дел под углом зрения координации посольств, торгпредств, представительств российского экспортного центра в соответствующих странах представительств наших крупных государственных компаний", - сообщил глава МИД России Сергей Лавров в среду в ходе выступления на Международном форуме "Примаковские чтения".

Министр уточнил, координация "никогда не уходила на второй план", но "сейчас ее значение возрастает многократно".