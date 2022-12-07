В Москве отметили 150-летие Омара Фаика Неманзаде

Вчера на филологическом факультете Российского университета дружбы народов (РУДН) прошло юбилейное мероприятие, посвященное представителю азербайджанской интеллигенции начала ХХ века, мыслителю, публицисту, одному из издателей и авторов легендарного журнала "Молла Насреддин" Омару Фаику Неманзаде. Вечер, прошедший при поддержке Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области был организован филфаком РУДН.

Доцент филологического факультета РУДН Анар Гасанов в приветственной речи отметил, что Неманзаде "по праву можно считать персонифицированным выразителем интересов, воплощением всеобщей совести азербайджанского общества в первой четверти ХХ века". "Свою творческую миссию Омар Фаик Неманзаде исполнил с ответственностью настоящего патриота, провозглашая в творчестве ценности азербайджанского народа. Будучи соучредителем известного на всем мусульманском Востоке сатирического журнала "Молла Насреддин", он внес весомый вклад в становление и развитие отечественной журналистики, был примером преданности отечеству", — сказал Анар Гасанов.

Специальный гость вечера, ведущий научный сотрудник Института Востоковедения Национальной Академии Наук Азербайджана, доктор исторических наук, профессор Солмаз Рустамова-Тогиди особо выделила общественно-политические взгляды, широкую просветительскую и публицистическую деятельность Неманзаде: "Будучи самоотверженной личностью, наделенный широкой эрудицией, обладающий острым пером, считавший знание родного языка основным элементом любви к Родине своему народу, Омар Фаик Неманзаде боролся за культурное возрождение, независимость и счастливое будущее своего народа, не жалея своих знаний и умений".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в 2022 году 150-летнего юбилея Неманзаде на государственном уровне. В Баку уже прошло (и до конца года еще пройдет) несколько мероприятий, а вечер памяти в РУДН стал свидетельством интереса к личности литератора как среди азербайджанцев, проживающих в России, так и педагогического и студенческого состава российского вуза.

"Великий просветитель и великий патриот сыграл огромную роль в нациестроительстве. Он призывал мусульманские массы самоорганизоваться, идеология азербайджанства стала лейтмотивом публицистического наследия Омара Фаига Неманзаде", - заметил председатель РНКАА МО Эльшан Ибрагимов.

Внук издателя Фуад Пепинов выразил благодарность организаторам за память: "Проведение вечера, основной целью которого стало сохранение памяти об одном из основоположников азербайджанской журналистики, представителе народной интеллигенции, актуально в наше время и имеет огромное значение для истории отечественной журналистики и для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине".

Также с речью в этот вечер выступил профессор Кямран Рустамов, отметив важность таких просветительских вечеров как для представителей азербайджанской диаспоры, так и молодого поколения филологов, ученых и студентов.

В мероприятии также приняли участие правнучка издателя Айтен Пепинова, заместитель декана филологического факультета Николай Бандурин, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы, профессор Александр Коваленко, директор Фонда Ахмед-бека Агаоглу Нигяр Ахундова, представитель посольства Азербайджана в России Айгюн Иманова, председатель АМОР Джейхун Гусейнов, представители диаспорских организаций азербайджанцев и турок-месхетинцев России, иностранные студенты РУДН, журналисты.