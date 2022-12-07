Даниал Ахметов снова стал акимом Восточно-Казахстанской области

7 дек. 12:17

Указом главы президента Казахстана Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области. Пост акима Ахметов работает с 2014 года.

Ранее в 2003-2007 годах возглавлял кабинет министров, в 2007 -2009 годах был министром обороны Казахстана. В 2011-2014 годах член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии. В 1999 - 2000 годах был заместителем и первым заместителем премьер-министра Казахстана. В 1997 - 1999 годах – аким Северо-Казахстанской области, в 1993 - 1997 годах – аким Павлодарской области. В 1992 - 1993 годах возглавлял Экибастузскую городскую администрацию.

Также до 2009 года занимал должность президента Федерации велоспорта Казахстана, напоминает Sputnik Казахстан.