Москва, Баку и Ереван обсудили разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе

7 дек. 12:05

В Москве 6 декабря прошло 11-е заседание трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении Алексея Оверчука, Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства.

На встрече была отмечена позитивная роль России в усилиях по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также по разблокированию экономических и транспортных связей между ними.

Участники заседания также поговорили о строительстве железной дороги, развитии железнодорожного сообщения и организации перевозок между Азербайджаном, Арменией, РФ и в регионе.