В КБР на 60% восстановлено энергоснабжение

7 дек. 11:56

Специалисты "Россети Северный Кавказ" восстановили энергоснабжение 60% потребителей, пострадавших из-за стихии в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что работы продолжаются в круглосуточном режиме,

Ранее сообщалось, что более 60 тыс. жителей 16 населенных пунктов в трех районах КБР остались без электроснабжения.

"К 10:00 мск 7 декабря энергетики "Россети Северный Кавказ" восстановили энергоснабжение порядка 60% потребителей, энергоснабжение которых было нарушено из-за аномальной непогоды. В настоящее время технологические нарушения на энергообъектах компании устраняют уже 23 бригады (99 человек и 37 единиц спецтехники)", - передает ТАСС.