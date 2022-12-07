Москву накроют снегопадом в выходные

7 дек. 11:51

Облачная погода, снегопад и до минус 6 градусов ожидают жителей столицы на выходных, поделилась прогнозом главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные погоду уже будет определять атлантический циклон, поэтому погода будет облачная, атмосферное давление будет понижаться, начнется снегопад. И 10, и 11 декабря время от времени будет идти снег. Мы считаем, что чуть меньше снега будет 10 числа, в воскресенье чуть побольше", - рассказала она в беседе с РИА Новости.

Далее Татьяна Позднякова отметила, что температурный режим будет одинаковым как в субботу, так и в воскресенье: в пределах минус 1-6 градусов. Также на выходных усилится юго-восточный ветер.