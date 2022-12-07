Почти 7 тыс россиян заразились коронавирусом за сутки

7 дек. 12:39

В России за минувшие сутки выявили 6 935 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 727, в Санкт-Петербурге - 872, в Подмосковье - 159. В Краснодарском крае - 83, в Ставропольском крае - 67, в Крыму - 29, в Дагестане - 5, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 5, в Карачаево-Черкесии - 5, в Чечне - 12, в Северной Осетии - 6, в Ингушетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 21 635 764.

Госпитализированы за сутки 1 556 человек. Выздоровели 6 794 пациента, за все время - 21 037 111.

Умерло за сутки 58 человек, с начала пандемии - 392 400.