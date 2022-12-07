В Алматинской области в пожаре погибли трое, в том числе двое детей

7 дек. 11:32

Пожилая женщина и два ее малолетних внуки погибли в результате пожара в частном доме в селе Космос Енбекшиказахского района Казахстана.

Сообщение о пожаре поступило в ДЧС регионе вскоре после полуночи.

"На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. По прибытию выяснилось, что горит частный жилой дом на площади 90 кв метров. В доме проживала семья из восьми человек, которые являются квартирантами с 2021 года", - говорится в сообщении департамента.

При тушении пожара спасатели обнаружили три тела без признаков жизни: женщины 1960 года рождения и двух мальчиков 2018 и 2019 года рождения, которые были ее внуками. Остальные члены семьи - мать погибших детей, ее сын, муж, муж погибшей пенсионерки. Также госпитализирован с отравлением продуктами горения двое соседей погорельцев. Причины пожара устанавливаются.