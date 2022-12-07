Врачи констатировали, что Саакашвили неизлечим

7 дек. 11:25

Врачи оценивают состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили как тяжелое: у него наблюдается истощение организма опасной для жизни четвертой стадии.

«Состояние пациента значительно ухудшилось. Это выражается в потере веса, ухудшении когнитивных функций, полинейропатии, также уменьшении мышечной массы, слабости. Пациенту трудно вставать, трудно входить в контакт, у него жар», - сообщил врач Тенгиза Цуладзе, передает ТАСС.

В этой связи, по его словам, необходимо принять «своевременные и радикальные меры для предотвращения ожидаемого необратимого ухудшения». Консилиум установил, что с момента ареста Саакашвили похудел на 42 кг и теперь весит 73,6 кг, что свидетельствует о том, что Саакашвили уже перешел к кахексии. «Продолжающееся лечение неэффективно. Пациента нельзя вести в проактивном режиме, а подходы к лечению ограничиваются реагированием на различные осложнения», - говорится в заключении экспертной группы.

Цуладзе отметил, что если здоровье Саакашвили будет ухудшаться теми же темпами, экс-президент может прожить всего несколько месяцев.