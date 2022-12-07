РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Врачи констатировали, что Саакашвили неизлечим

Врачи констатировали, что Саакашвили неизлечим

Врачи оценивают состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили как тяжелое: у него наблюдается истощение организма опасной для жизни четвертой стадии.  

«Состояние пациента значительно ухудшилось. Это выражается в потере веса, ухудшении когнитивных функций, полинейропатии, также уменьшении мышечной массы, слабости. Пациенту трудно вставать, трудно входить в контакт, у него жар», - сообщил врач Тенгиза Цуладзе, передает ТАСС.

В этой связи, по его словам, необходимо принять «своевременные и радикальные меры для предотвращения ожидаемого необратимого ухудшения». Консилиум установил, что с момента ареста Саакашвили похудел на 42 кг и теперь весит 73,6 кг, что свидетельствует о том, что Саакашвили уже перешел к кахексии. «Продолжающееся лечение неэффективно. Пациента нельзя вести в проактивном режиме, а подходы к лечению ограничиваются реагированием на различные осложнения», - говорится в заключении экспертной группы.

Цуладзе отметил, что если здоровье Саакашвили будет ухудшаться теми же темпами, экс-президент может прожить всего несколько месяцев.

845 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version