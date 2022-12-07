ООН: поддержка Азербайджана в "зеленой" трансформации экономики продолжится

7 дек. 11:09

ООН намерен и дальше оказывать Азербайджану поддержку в "зеленой" трансформации экономики, заверила заместитель постоянного координатора ООН Канако Мабучи.

В ходе презентации отчета "Азербайджан: на пути к "зеленому" росту" она отметила, что республика уже добилась значительных успехов в развитии "зеленой" экономики.

"Азербайджан объявил о своей цели по сокращению выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году. Страна также обязалась сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2050 году", - сказала Мабучи.

По ее словам, в отчете содержится призыв к ускорению мер на пути к "чистому" росту.

"От имени делегации ООН в стране я выражаю поддержку шагам, предпринятым Азербайджаном в этом направлении. Мы продолжим прочное партнерство и окажем поддержку ускорению процесса достижения целей устойчивого развития Азербайджана. Мы придерживаемся взятых на себя обязательств", - заявила представитель организации.