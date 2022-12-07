Дагестан изучит морской опыт Азербайджана

7 дек. 10:30

Дагестан намерен изучить опыт Азербайджана в развитии инфраструктуры морских хабов. Об этом сообщили министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана по итогам встречи главы ведомства Рашада Набиева с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым.

"Стороны затронули такие направления, как развитие транспортного коридора "Север-Юг", открытие авиасообщения между столицами двух республик, а также реализацию инвестиционных проектов", - сказано в заявлении.

Как отмечается, на встрече также обсуждались перспективы модернизации инфраструктуры пунктов пропуска на государственных границах для повышения их эффективности с целью обеспечения скорейшего прохождения грузов по маршруту "Север-Юг".