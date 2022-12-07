Ожидаемая продолжительность жизни россиян в 2022 году вырастет на 1,8 года

7 дек. 10:45

В России продолжает расти ожидаемая продолжительности жизни, рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

"В этом году, к концу года мы ожидаем, что уровень ожидаемой продолжительности жизни будет выше на 1,8 года", - сказала Самойлова на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2022".

Она добавила, что к 2030 ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить 78 лет.

"На сегодняшний день сохраняется минимум младенческой смертности, менее чем на 4,5% уменьшилась смертность от онкологических заболеваний. Еще большее снижение смертности от болезней системы кровообращения. Это почти на 10%", - отметила глава Росздравнадзора.

Отметим, в середине лета сообщалось, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года.