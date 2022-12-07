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Мурашко уверен, что россияне довольны медпомощью

Мурашко уверен, что россияне довольны медпомощью

Показатели удовлетворенности населения медицинской помощью в России растут, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что пока они далеки от совершенства.

"Мы ни в коем случае не говорим, что мы удовлетворены этими показателями, нет, они далеки от совершенства. Нам нужно этому уделять больше внимания", - сказал он в ходе выступления на конференции "Медицина и качество - 2022".

Далее глава ведомства отметил, что Минздрав разработал оценку удовлетворенности оказанием медицинской помощи, она активно внедряется в российскую систему здравоохранения.

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