Мурашко уверен, что россияне довольны медпомощью

7 дек. 10:39

Показатели удовлетворенности населения медицинской помощью в России растут, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что пока они далеки от совершенства.

"Мы ни в коем случае не говорим, что мы удовлетворены этими показателями, нет, они далеки от совершенства. Нам нужно этому уделять больше внимания", - сказал он в ходе выступления на конференции "Медицина и качество - 2022".

Далее глава ведомства отметил, что Минздрав разработал оценку удовлетворенности оказанием медицинской помощи, она активно внедряется в российскую систему здравоохранения.