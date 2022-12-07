РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Компании Новгородской области обсудили вопросы сотрудничества с Азербайджаном

Компании Новгородской области обсудили вопросы сотрудничества с Азербайджаном

Делегация деловых кругов Новгородской области России, возглавляемая заместителем директора регионального Центра поддержки экспорта Дарьей Янвельдт, обсудила в ходе бизнес-миссии в Азербайджан вопросы экономического и торгового сотрудничества. 

В ходе встречи, прошедшей в офисе представительства Российского экспортного центра в Азербайджане, торговый представитель Руслан Мирсаяпов подробно рассказал на встрече о финансовых и нефинансовых инструментах поддержки экспортеров, перспективных направлениях сотрудничества, особенностях сертификации продукции. 

Со своей стороны, Дарья Янвельдт акцентировала внимание на том, что экспорт Новгородской области в Азербайджан составляют в основном пиломатериалы и удобрения. Помимо этого, она дополнительно представила продукцию ряда новгородских компаний в сфере производства детской продукции и товаров для дома. Замдиректора также отметила, что данные компании обладают высоким экспортным потенциалом.

В состав российской делегации вошли представители ООО "ТД Трейд Репаблик", ООО "Алмаз" и ООО "Олес Трейд".

1170 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version