Компании Новгородской области обсудили вопросы сотрудничества с Азербайджаном

7 дек. 10:25

Делегация деловых кругов Новгородской области России, возглавляемая заместителем директора регионального Центра поддержки экспорта Дарьей Янвельдт, обсудила в ходе бизнес-миссии в Азербайджан вопросы экономического и торгового сотрудничества.

В ходе встречи, прошедшей в офисе представительства Российского экспортного центра в Азербайджане, торговый представитель Руслан Мирсаяпов подробно рассказал на встрече о финансовых и нефинансовых инструментах поддержки экспортеров, перспективных направлениях сотрудничества, особенностях сертификации продукции.

Со своей стороны, Дарья Янвельдт акцентировала внимание на том, что экспорт Новгородской области в Азербайджан составляют в основном пиломатериалы и удобрения. Помимо этого, она дополнительно представила продукцию ряда новгородских компаний в сфере производства детской продукции и товаров для дома. Замдиректора также отметила, что данные компании обладают высоким экспортным потенциалом.

В состав российской делегации вошли представители ООО "ТД Трейд Репаблик", ООО "Алмаз" и ООО "Олес Трейд".