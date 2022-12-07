Гостиницу в Сочи "заминировал" 58-летний хулиган

7 дек. 10:25

В полицию Сочи поступил звонок о минировании одной из гостиниц, бомбу правоохранители не нашли, злоумышленником оказался 58-летний мужчина. Сообщение о взрывном устройстве в гостинице в Центральном районе Сочи было проверено, полиция и представители экстренных служб не нашли на месте предметов, опасных для жизни и здоровья.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Краснодарскому краю была установлена личность и местонахождение "минера", им оказался 58-летний приезжий из Ростовской области. Мужчину задержали в Сочи в съемном жилье. Во время звонка в полицию он был пьян, звонок совершил из хулиганских побуждений.

В отношении хулигана возбуждено уголовно дело, ему грозит до пяти лет заключения.