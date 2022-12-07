Власти Китая прислушались к протестующим и ослабили коронавирусные ограничения

7 дек. 9:59

В Китае ослабили профилактические ограничительные меры, введенные в стране из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Такое решение было принято на фоне массовых протестов против карантина, охвативших крупные города страны.

Пекин ввел зоны высокого риска не по территориально-административным единицам, а по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам. Власти также разрешили зараженным коронавирусноц инфекцией без симптомов выбирать между самоизоляцией дома и добровольным централизованным карантином.

Кроме того, граждан, чья работа не связана с рисками инфицирования или контактами с детьми и пожилыми гражданами, освободили от обязательного ПЦР-тестирования. Для посещения общественных мест сертификат о ПЦР-тестировании больше не требуется, а коды здоровья больше не подлежат проверке. Исключение составляют дома престарелых, медучреждения, школы и детские сады, передает ТАСС.

Напомним, с конца ноября в Пекине и ряде друг крупных городах Китая продолжаются акции протеста. Они вспыхнули после смерти 10 человек в пожаре, случившемся в городе Урумчи в Синцзяне. Тогда сообщали, что из-за ограничений на передвижение, введенных из-за COVID-19, не удалось спасти людей.