Аэропорт Кутаиси полностью восстановил пассажиропоток

7 дек. 9:51

В Международном аэропорту Кутаиси имени Давида Агмашенебели после реконструкции взлетно-посадочной полосы в ноябре был полностью восстановлен пассажиропоток, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.

Аэропорт в Кутаиси был закрыт с 10 октября, временно рейсы перенаправлялись в Тбилиси. Открывшись в ноябре, авиагавань обслужила 71 746 пассажиров за месяц, в ноябре 2019 года - 72 032.

Количество рейсов увеличилось по сравнению с допандемийным периодом на 7% и составило в ноябре 268.

В настоящее время в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, рейсы выполняются по 28 направлениям в 17 стран.