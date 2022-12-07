Мощные магнитные бури будут испытывать россиян в течение недели перед Новым годом

7 дек. 9:38

Магнитные бури прогнозируются с 22 декабря, успокоится магнитосфера только к концу года, следует из долгосрочного прогноза от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Подготовка к праздникам будет непростой, довольно мощная магнитная буря продлится с 22 по 28 декабря, пик придется на 23 и 24 декабря. С 29 декабря магнитосфера останется возбужденной еще на несколько дней.

Врачи рассказали, как снизить влияние на здоровье магнитных бурь. Они советуют обязательно высыпаться в такие периоды, пить достаточно воды, временно отказаться от тяжелой пищи в пользу овощей, не заниматься тяжелой физической активностью.