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Таджикистан и Киргизия выполнили описание прохождения 17 км линии общей границы

Таджикистан и Киргизия выполнили описание прохождения 17 км линии общей границы

Топографические группы правительственных делегаций Таджикистана и Киргизии на встрече в Баткене выполнили проектное описание прохождения линии на одном из участков общей границы, сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.

"В ходе встречи стороны выполнили проектное описание прохождения линии таджикско-кыргызской государственной границы, общей протяженностью 17,66 км и в целях продолжения работ согласовали план-график встреч на 2023 год", - говорится в сообщении.

Очередная встреча топографических групп состоится в Таджикистане, передает ТАСС.

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