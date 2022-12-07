Крым может ввести новые ограничения к Новому году

7 дек. 9:15

Дополнительные ограничения на период новогодних праздников планируют ввести власти Крыма, пишет ТАСС со ссылкой на председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Перечень конкретных мер пока находится в стадии проработки. Конечно, среди факторов, определяющих то, что подпадает под запрет, важное место будет занимать не только вопрос безопасности, но и оценка того, что будет выглядеть аморально в сегодняшней ситуации", - сообщил Константинов.

Он добавил, что отмечать Новый год в привычном формате можно будет, когда завершится СВО и солдаты вернутся домой. "А пока вполне возможны какие-то ограничения. Думаю, в большинстве своем это будут самоограничения", - отметил председатель крымского Госсовета.

По его мнению, формат празднования Нового года "должен соответствовать переживаемому периоду".

Константинов рассказал, что в новогодние праздники сохранятся проверки автомобилей на Крымском мосту, будет действовать запрет на пиротехнику, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.