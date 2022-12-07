Астана вошла в топ-5 городов мира с самым грязным воздухом

7 дек. 8:49

Столица Казахстана заняла пятое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире, сообщают специалисты компании по контролю качества воздуха IQAir.

Более грязный воздух фиксируется в двух городах Пакистана и двух Индии.

В некоторых районах Астаны воздух просто опасен для здоровья, сообщает в среду телеканал "Астана". Жителям рекомендуется поменьше бывать на воздухе и носить маски, чтобы защититься от вредного смога.

Во вторник в районе недалеко от вокзала Нурлы жол загрязнение воздуха превысило критическую отметку в десятки раз: концентрация загрязнителя PM2,5 в воздухе превысила годовое нормативное значение ВОЗ более чем в 26 раз.

Смог над Астаной виден невооруженным глазом. Ситуацию усугубляет отсутствие ветра.