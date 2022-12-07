Кубань и КЧР стали лидерами по спросу на новогодние горнолыжные туры

7 дек. 8:37

Онлайн-сервис OneTwoTrip назвал самые популярные у россиян горнолыжные курорты для поездок в новогодние праздники.

Самыми востребованными у туристов оказались курорты Краснодарского края - "Роза Хутор", Красная Поляна, "Газпром". Средняя стоимость размещения в трехзвездочных гостиницах в Сочи - 2,4 тыс рублей, в Адлере - от 2,6 тыс рублей, в отелях Красной Поляны - от 12,4 тыс рублей.

Также лыжники и сноубордисты отправятся в каникулы в Карачаево-Черкесию. Средняя стоимость ночи в отеле категории три звезды на курорте "Архыз" составляет 11,6 тыс рублей, на Домбае - 14,2 тыс рублей.

Топ-3 популярных направлений закрывает сибирский Шерегеш, где ночь в отеле обойдется в 11 тыс рублей.