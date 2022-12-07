Стало известно, сколько россияне планируют потратить на новогодний стол и подарки

7 дек. 8:19

Собрать новогодний стол россияне, опрошенные компанией "АльфаСтрахование", намерены за 5-25 тыс рублей, подарки обойдут чуть дороже, пишет ТАСС на основе данных исследования.

"В общей сложности на новогодний стол жители страны планируют потратить до 25 тыс рублей: от 10 тыс до 15 тыс рублей - 32,6%, от 15 тыс до 25 тыс рублей - 25,8%, от 5 тыс до 10 тыс рублей - 28%", - говорится в сообщении.

Траты на подарки составят 5-10 тыс рублей у 29,5% респондентов, 15-25 тыс рублей у 27% россиян, порядка 10-15 тыс рублей планируют потратить 25,8% опрошенных, а 12,4% хотят уложиться в 25-50 тыс рублей.

Большинство (55%) россиян, чтобы устроить праздник начинают копить заранее. Главные предновогодние статьи расходов - продукты (25%), подарки (23%), деликатесы (17%), фейерверки (12%).

Опрос показал, что граждане чаще всего отмечают Новый год в узком семейном кругу (почти 41%) или с друзьями (26%).

Многие (33,6%) рассказали, что проведут новогодние праздники дома перед телевизором, 25,6% будут ходить по гостям, 16% опрошенных отправятся в путешествие по России, а 9,3% планируют заграничный отдых.

"Несмотря на то, что отдыхать поедут немногие, отказаться от празднования Нового года в России в пользу путешествия абсолютное большинство опрошенных не готовы. 56,4% респондентов предпочтут отмечать главный зимний праздник", - заметили эксперты.

Сэкономить на Новый год россияне считают возможным на фейерверках (23,5%) и праздничных нарядах (16,6%), а также на украшении дома, деликатесах и алкоголе.

Участниками опроса стали почти 1,3 тыс россиян разного возраста, проживающих в мегаполисах.